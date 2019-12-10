Geçtiğimiz haftayı 5.7758'den tamamlayan dolar/TL cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten beklenen olumlu haberin gelmemesiyle yükselişe geçti. Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz indiriminin fiyatlanmasıyla ise 5.80'in üzerine çıktı.
Dolar PPK beklenirken dün gece 5.8121'e kadar yükseldi. Dolar/TL yeni güne 5.81'den başlarken, sabah saatlerinde bu seviyenin hemen altındaki kararsız seyrini sürdürüyor. Ekonomistler Merkez'den perşembe günü 150-200 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor.
Bugün piyasaları etkileyecek önemli bir veri açıklanmayacak. Süregelen ABD-Çin ticaret gerginliğine yönelik adımlar veya açıklamalar kurun seyrinde etkili olabilir.
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