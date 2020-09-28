DHA

Yangın, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Berat Apartmanı'nın 4´üncü katında meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Mevlüde Ç. kızı Berivan Ç. ile evde oturdukları sırada oturma odasında yangın çıktığını fark etmeleriyle, komşularına sığınıp, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde çıkan yangına müdahale ederek, dumandan etkilenip komşusuna sığınan Mevlüde Ç. ile kızı ve 4 komşusunu itfaiye aracının merdiveniyle 4'üncü kattan indirdi.

Dumandan etkilenenlere sağlık görevlerince ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangında evde hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarının ardından yaptıkları ilk incelemede, yangının oturma odasındaki elektrik kontağından çıktığını belirledi.