Muhalefet partilerinden ekonomi toplantısı

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin ekonomiden sorumlu kurmayları Meclis’te Perşembe günü saat 14:00’te bir araya gelecek.
Ekonomideki son durumun ele alınacağı toplantıdan sonra ortak bir açıklama yapılması da bekleniyor.
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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