Düden Çayı'nı zehirleyenler belli oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaZehirlediler! Son dakika: Düden Çayı'nı zehirleyenler belli oldu!
ABONE OL

Son dakika haberler... Düden Çayı'nın kirlenmesine neden olan tesislere cezai işlem yapıldı

Antalya'daki Düden Çayı'nda görülen kirlilik ve kötü koku nedeniyle çevredeki tüm tesisler incelemeye alındı. Bölgedeki tesislerde yapılan denetlemelerde ilk etapta 8 tesisin atık sularının çaya karıştığı ve kirliliğe neden olduğu tespit edildi. Bu doğrultuda atık suyun çaya karışması engellendi ve tesislere idari para cezası uygulandı

Zehirlediler! Son dakika: Düden Çayı'nı zehirleyenler belli oldu!
Düden Çayı'nı zehirleyenler belli oldu!
0:00 / 0:00
AA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Kepez Belediye Başkanlığı ile bölgede çalışma başlatıldı.

AA'nın haberine göre, bölgedeki tesislerde yapılan denetlemelerde ilk etapta 8 tesisin atık sularının çaya karıştığı ve kirliliğe neden olduğu tespit edildi. Bu doğrultuda atık suyun çaya karışması engellendi ve tesislere idari para cezası uygulandı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Diğer tesislerde de denetlemelerin devam ettiği, gerekirse kirliliğe neden olan tesislerin kapanabileceği vurgulandı.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de Düden Çayı Düden Şelalesi mevkisinde su kirliliğinin ve balık ölümlerinin nedeninin tespiti için su ve balıklardan numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi.

Sekiz tesisten gelen atık suyun engellenmesinin ardından çaydaki suyun berraklaşıp kokunun gittiği görüldü.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayıp doktor Uğur Tolun bulundu mu? Uğur Tolun kimdir, kaç yaşında?
GÜNDEMKayıp doktor Uğur Tolun bulundu mu?
Şeytanın aklına gelmez! Son dakika: Kalpazanlık çetesine baskın
GÜNDEMÇalıp, açık artırmayla satış yapan çeteye operasyon
SURVIVOR| Son dakika: Tpide iki gün yaşam savaşı verdiler
GÜNDEMTipide yaşam savaşı! Mağaraya sığınıp kurtuldular
2021 yılı resmi tatilleri belli oldu! 2021 yılında dini bayramlar ve resmi tatiller hangi güne denk geliyor?
GÜNDEM2021 yılı resmi tatilleri ne zaman?
Kelepçeli işkence mağduru Melek İpek serbest kaldı mı? Son dakika karar!
GÜNDEMTutukluluğuna itiraz edilmişti, flaş gelişme!
Kartepe'de kaybolan doktor bulundu mu? Son dakika: Haber geldi!
GÜNDEMKayıp doktordan acı haber!
2021 Dini günler takvimi: Kandil günleri ne zaman, hangi tarihte?
GÜNDEM2021 Diyanet Kandil günleri
E-Devlet mirasçılık belgesi sorgulama nasıl yapılır? E-devlet mirasçılık belgesi öğrenme ekranı
GÜNDEME-devlet mirasçılık belgesi öğrenme ekranı
Kar korona tedbirlerini örttü! Son dakika: Bursa'da kar çılgınlığı!
GÜNDEMBursa'da kar çılgınlığı!
SON DAKİKA AÇIKLAMASI! Bahçeli: MHP'nin sokakta işi yok! - HABERLER -
GÜNDEMBahçeli: MHP'nin sokakta işi yok!