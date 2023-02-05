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Dursun Özbek: "Birbirimize düşmanlık beslememize gerek yok"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, son dönemde yaşananlardan dolayı Kulüpler Birliği Vakfının hızlı bir şekilde toplanarak bu konuları görüşmesi gerektiğini söyledi

Dursun Özbek:
AA

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, karşılaşmayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili yönetimle birlikte izlediklerini vurgulayarak, "Seyircisiyle, taraftarıyla, sahadaki oyuncuların tavrıyla örnek olan bir maç izledik. Her iki takıma da teşekkür ediyorum. Oyuncularımızı, teknik ekibimizi tebrik ediyorum. İlk saniyelerde yediğimiz gole rağmen geri döndük ve 3 puanı aldık, şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüz devam ediyor." dedi.

Son dönemde Süper Lig'deki kulüp yöneticilerinin yaptıkları açıklamalara değinen Özbek, "Futbolu oynayan, futbola gönül veren herkes şunu bilmeli ki, biz takımlar, kim olursa olsun, birbirimizle sahada sadece rakibiz. Birbirimize düşmanlık beslememize gerek yok. Biz aynı vatanın çocuklarıyız. Türk sporunu kalkındırmak istiyoruz. Bu konuda dostluğun, bir sportif aktivitenin ne olduğunu idrak ederek konuşmamızda fayda var. Biz düşman olamayız. Aynı hamurdan yapıldık, aynı ülkenin çocuklarıyız." diye konuştu.

Yaşanan gelişmelerle ilgili kulüp olarak kendi görüşlerini de açıkladıklarını hatırlatan Özbek, "Konuyu iyi analiz etmek lazım, bir sorun varsa bunun nerede çözüleceğini iyi idrak etmek lazım. Son günlerde daha da tırmanabilecek gibi görünen sorunun çözüm adresi belli. Bu sorun, futbolun ve Süper Lig’in sorunuysa, bütün başkanların bir araya geldiği Kulüpler Birliği Vakfı var. Burada herkes söz sahibi. Hiç vakit kaybetmeden Kulüpler Birliği Vakfı toplanmalı ve herkesin görüşleri alınmalı. Herkes için adalet istiyorsak, mottomuz buysa, bunun oluşturulacağı yer Kulüpler Birliği. Bütün kulüp başkanı arkadaşlarıma çağrı yapıyorum. En kısa zamanda toplanalım. Herkes için adalet arıyorsak, bunun çözüm yeri Kulüpler Birliği Vakfı. Orada herkes eşit. Bu konsensüsü beraber çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Düşman olmadıklarını yineleyen Özbek, "Aynı vatanın çocuklarıyız, düşman olabilir miyiz? Ancak yeşil sahada rakip olabiliriz, Bugün gördünüz,. Trabzonspor çok değerli bir rakip. Çok kalabalık bir grupla geldiler, beraber oturduk, sohbet ettik. Gayet güzel bir maç izledik. Bu karlı havaya rağmen bir araya geldik, izledik, sonrasında yolcu ettik. Bu çok mu zor bir şey. İvedilikle Kulüpler Birliği Vakfı bir araya gelmeli. Herkes için adalet arayışının çözüme ulaşacağı yer orası. Herkes gelsin çözümü de orada arayalım." diyerek sözlerini tamamladı.

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