Galatasaray 11 Haziran'da yeni başkanını seçecek.

Galatasaray başkan adaylarından Dursun Özbek, düzenlenen lansman sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren en önemli kuruluş." diyen Özbek, "Galatasaray'ın misyonunda sporu ileri götürmek var. Futbol en önemli başarı ama basketbolda Erden kardeşimin başarıyı hepimiz gördük. Her branşta aynı yapılandırmayı yaparak 100. yılda en çok kupa kazanan kulüp olarak anılmak istiyoruz. Onun için çalışmaları yaptık." dedi.

FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Dursun Özbek, Fatih Terim'in geri döneceği iddiaları hakkında konuştu.

Başkan adayı Özbek, "Fatih hocanın seçim arifesinde gündeme gelmesi hoş bir şey değil. Biz, Galatasaray için en iyisini yapacağız. Yetkiyi alırsak taraftarımız bize inansın. Herkesin gıptayla bakacağı bir takım yaratacağız." şeklinde konuştu.