Düzce’de ağaç kaplama fabrikasının fırın kısmında yangın çıktı. Fabrikanın hemen yanında bulunan otomobil yağ fabrikasının deposunda da alevler yükseldi.

Olay, Düzce’nin Doğanlı köyü mevkiinde bulunan bir ağaç kaplama fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın fırın kısmında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükselmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikanın hemen yanında bulunan otomobil yağ fabrikasının deposuna da alevler sıçradı. İtfaiye ekiplerinin bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.