Eczacıbaşı Dynavit, son iki sezondur formasını giyen, altyapısından yetişmiş olan deneyimli smaçör Fatma Şekerci’ye teşekkür etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte çalıştığımız sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Fatma’ya teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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