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        Haberler Spor Voleybol Son dakika haberi Eda Erdem'in heykeli dikilecek! - Voleybol Haberleri

        Son dakika haberi Eda Erdem'in heykeli dikilecek!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alex, Lefter, Can Bartu'nun ardından milli voleybolcu Eda Erdem'in de heykelinin dikileceğini açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.09.2023 - 12:01 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:01
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        Eda Erdem'in heykeli dikilecek!
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yoğurtçu Parkı'na Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini açıkladı.

        Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Koç, "Önce Milletler Ligi'ni, sonra Avrupa şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları ülkemizi çok mutlu etti. Kaptan Eda Erdem'e, Savunma Bakanı Gizem'e, Türk oğlu Türk olan Vargasımız'a ve Aslı Kalaç'a özel parantez açmak istiyorum. Hem ülkemizi hem bizi çok mutlu ettiler. Yönetim kurulu toplantısı neticesinde Yoğurtçu Parkı'nda Alex, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak." dedi.

        Eda Erdem'in henüz haberinin olmadığını söyleyen Koç, "Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Uçakta mı değil mi bilmiyorum ama gani gani hak etti. Fenerbahçe bir spor kulübüdür, futbol kulübü değildir." ifadelerini kullandı.

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