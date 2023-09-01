Edirne'de orman yangını çıktı
Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Giriş: 01.09.2023 - 18:26 Güncelleme: 01.09.2023 - 19:43
Kocadere Göleti yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye, Keşan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.