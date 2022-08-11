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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Ege Denizi'nde mahsur kalan 47 göçmen kurtarıldı
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Son dakika haberi Ege Denizi'nde mahsur kalan 47 göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, "İzmir'in Uzunada Sahili'nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildi. İçerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 47 göçmen Deniz Kuvvetlerimizin 'Sualtı Taarruz Timleri' tarafından kurtarıldı" açıklamasında bulundu

Son dakika: Ege Denizi'nde mahsur kalan 47 göçmen kurtarıldı
Ege Denizi'nde mahsur kalan 47 göçmen kurtarıldı
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İHA

Milli savunma Bakanlığınca, İzmir’in Uzunada Sahili’nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildiği ve botta bulunan 47 göçmenin 'Sualtı Taarruz Timleri' tarafından kurtarıldığı duyuruldu.

Bakanlık tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, "İzmir’in Uzunada Sahili’nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildi. İçerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 47 göçmen Deniz Kuvvetlerimizin 'Sualtı Taarruz Timleri' tarafından kurtarıldı" ifadeleri yer aldı.

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