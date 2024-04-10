Son dakika haberi EGM: Terör örgütü üyesi Kopal Türkiye'ye getirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak dün Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir" denildi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terör örgütü PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal'ın Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak 9 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir."