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        Haberler Gündem Güvenlik EGM son dakika açıkladı: Terör örgütü üyesi Kopal Türkiye'ye getirildi - Güncel haberler

        Son dakika haberi EGM: Terör örgütü üyesi Kopal Türkiye'ye getirildi

        Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak dün Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 09:37 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:19
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        EGM: Terör örgütü üyesi Kopal Türkiye'ye getirildi
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        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terör örgütü PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal'ın Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

        EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak 9 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir."

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