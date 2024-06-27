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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomik güven endeksi haziranda geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomik güven endeksi haziranda 95,8 oldu

        TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında %2,5 oranında azalarak 95,8 oldu. Endeks Mayıs ayında 98,2'di.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 10:03 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:09
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        Ekonomik güven endeksi haziranda geriledi
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        Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 98,2 iken; Haziran ayında %2,5 oranında azalarak 95,8 oldu.

        Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3 , reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 100,5 , hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 , perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 , inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 oldu.

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