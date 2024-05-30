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        Son dakika haberi Ekonomik güven endeksinde gerileme

        Ekonomik güven endeksi, mayıs ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 98,2 değerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 10:06 Güncelleme: 30.05.2024 - 10:10
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        Ekonomik güven endeksinde gerileme
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        Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 99,0 iken, Mayıs ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 98,2 değerini aldı.

        Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,1 oranında artarak 80,51 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı.

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