DHA

Yangın, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Gümüşyaka Mahallesi'nde çıktı. Mahallenin üst kısmında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kuru otların ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

DHA'nın haberine göre, yangın söndürme çalışmalarına, ilçe itfaiyesi, kaymakamlığa bağlı iş makineleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra mahalle halkı da destek verdi. 4,5 saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı.

30 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.