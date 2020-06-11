İHA

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oturduğu binanın yağmur suyu giderinden gelen suyun bahçeye akması için çalışma yapan emekli Astsubay Suat G., kendisi gibi emekli astsubay olan komşusu Ramazan G. ile yaptığı çalışma nedeni ile tartışmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sonrasında evine giderek eline aldığı tabanca ile geri dönen Ramazan G., Suat G.’ye 3 el ateş etti. Kurşunların bacağına isabet ettiği Suat G., yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Suat G., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Suat G., daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası Ramazan G. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Ramazan G. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edildi.