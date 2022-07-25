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Haberler Sosyal Güvenlik Emekli SON DAKİKA | Bakanlık duyurdu! Emekli zam farkı ödeme tarihleri belli oldu... 2022 Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?
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Son dakika haberi Emeklinin zam farkı ödemesi tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emekli Sandığı Kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 Temmuz ayı zam farklarının 28 Temmuz'da ödeneceğini açıkladı

SON DAKİKA | Bakanlık duyurdu! Emekli zam farkı ödeme tarihleri belli oldu... 2022 Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?
Emeklinin zam farkı ödemesi tarihi belli oldu
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HABERTURK.COM

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi.

Toplam fark ödemesi tutarı 6. milyar 447 milyon 227 bin 858 TL TL olacak.

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