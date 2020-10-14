EGM'den yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde dün ülke genelinde alkollü içki ve etil alkol satışı yapan ile sahte içki sattığı-bulundurduğu şüphesi bulunan iş yerleri ve depolara eş zamanlı 'Alkol Operasyonu' gerçekleştirildiği bildirildi.

DHA'nın haberine göre açıklamada, operasyona 4 bin 439 personelin katıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Yapılan operasyonda 3 bin 98 iş yerinde/depoda arama ve denetleme gerçekleştirildi, 99 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 2 aranan şahıs yakalandı,1 adet yasadışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

Operasyon neticesinde 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte alkollü içki, 12 bin 287 litre etil alkol, 1430 şişe yüzey temizleyici, 6 bin 615 şişe içki aroması, 25 adet boş alkollü içki şişesi, 99 adet sahte bandrol, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 32 adet mermi, 53 bin 820 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 2 bin 793 adet puro, 428 paket kaçak sigara, 1706 adet cinsel içerikli hap ve 4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi."