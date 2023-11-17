Kayseri'de olay, 14 Eylül'de saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi. Daha önce depremzedelere yardım etme meselesi yüzünden tartışan polis memuru Şükrü Koçoğlu (50) ile emniyette görevli tekniker Fevzi Süleyman Sökmen (35) arasında kavga çıktı.

"KONUŞMAK İÇİN ARKASINDAN GİTTİM"

İddianamede ifadesine de yer verilen polis memuru Koçoğlu, "Süleyman ile karşılaştık. 'Bir dakika' dedim, Süleyman da konuşmak istemedi. Benden kaçarak yangın merdivenine doğru gitti. Ben de konuşmak için arkasından gittim. 'Süleyman şikayette bulunmuşsun; derdin nedir?' diye sordum. Süleyman da, 'Benim herhangi bir derdim yok. Her şey orada yazıyor' dedi.