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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Emniyetteki cinayete müeebbet istemi! Polis memuru teknikeri vurdu - Kayseri haberleri

        Emniyette tartıştığı kişiyi öldürmüştü! İşte polis için istenen ceza!

        Kayseri'de, Emniyet Müdürlüğü'nde tartıştığı tekniker 35 yaşındaki Fevzi Süleyman Sökmen'i beylik tabancası ile öldüren polis memuru 50 yaşındaki Şükrü Koçoğlu hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Koçoğlu, cinayetin nasıl yaşandığını ifadesinde anlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:18
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        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
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        Kayseri'de olay, 14 Eylül'de saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi. Daha önce depremzedelere yardım etme meselesi yüzünden tartışan polis memuru Şükrü Koçoğlu (50) ile emniyette görevli tekniker Fevzi Süleyman Sökmen (35) arasında kavga çıktı.

        POLİS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Öldürülen Fevzi Süleyman Sökmen, 35 yaşındaydı.
        Öldürülen Fevzi Süleyman Sökmen, 35 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada Koçoğlu, beylik tabancasıyla Sökmen'e ateş etti. Sökmen hayatını kaybetti; gözaltına alınan Koçoğlu tutuklandı.

        MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Koçoğlu hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

        "KONUŞMAK İÇİN ARKASINDAN GİTTİM"

        İddianamede ifadesine de yer verilen polis memuru Koçoğlu, "Süleyman ile karşılaştık. 'Bir dakika' dedim, Süleyman da konuşmak istemedi. Benden kaçarak yangın merdivenine doğru gitti. Ben de konuşmak için arkasından gittim. 'Süleyman şikayette bulunmuşsun; derdin nedir?' diye sordum. Süleyman da, 'Benim herhangi bir derdim yok. Her şey orada yazıyor' dedi.

        "AĞIR KONUŞUNCA, OLAY MEYDANA GELDİ"

        Engelli çocuğum olduğunu, ona bakan hasta annesi olduğunu söyledim. Onlar hakkında ağır konuşunca, olay meydana geldi. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Şarjörümde 15 mermi taşıdığımı biliyorum. Olay bir anda gelişen diyalog sonrası meydana geldi. Kesinlikle planlamadım, pişmanım" dedi.

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        #kayseri
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