Emrecan Uzunhan: Ligin en iyi stoperi Saiss

Tayyip Talha Sanuç'un açıklamaları şöyle:

"Ben uzun süredir burada değilim ancak takımdaki sıcak hava sayesinde hemen adapte oldum. Burada olduğum için çok mutluyum, doğru adresteyim."

"Uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet etmek istiyorum."

"Buraya geldiğim ilk günden beri tek konsantrasyonum şampiyonluk üzerine. Önümüzde çok önemli bir maç var. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Hocamızla birlikte çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Hocamız gelişimimize çok katkı sağlıyor. Çok tempolu, baskılı bir oyun oynuyoruz. İnşallah derbide iyi bir sonuç alacağız. Geride bıraktığımız iki maçı telafi edeceğiz."

"Valerien Ismael geldiğim günden beri benimle çok ilgileniyor. Adaptasyonumu hızlandıran en önemli etken bu. Çok teşekkür ediyorum."

Uçak biletini Fenerbahçe mi aldı?

"Transfer sürecimin dışındaydım. Başkanımız Murat Sancak tüm süreci yönetti. Uçak bileti konusunda bir bilgim yok. Bana sadece İstanbul'a, Beşiktaş'a gideceğim söylendi."

"16-17 yaşında futbolcular süre alıyor"

"Avrupa'da genç yaş sınırı çok düştü. 16-17 yaşında futbolcular süre alıyor. Türkiye'de de böyle olmasını ben de isterim tabii ki. Ülke futbolunun gelişmesi için genç futbolcuların oynaması gerektiğini düşünüyorum."

Emrecan Uzunhan'ın sözleri:

"Canlı izlediğim en iyi stoper Romain Saiss. Süper Lig'in en iyi stoperi bence. Hayalini kurduğum ligden buraya geldi. Onu gözlemleyerek bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Onun yaptıklarını dikkatle izliyorum. O tam bir öğretmen. Onun arkasında beklemek benim için sorun değil. Genç bir oyuncuyum, Saiss'i izleyerek kendimi geliştirmeye devam edeceğim."

"Sol tarafta oynadığım zaman kendimi daha rahat hissediyorum ama sağ tarafta da oynayabilirim."

"İstanbulspor gibi büyük bir camiadan geldim ama Beşiktaş'a geldiğim ilk günden beri çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım."

"Valerien Hoca, çok tmepolu antrenmanlar yaptırıyor. İlk geldiğimde yorgunluktan gece 10.00'da uyuyordum. Bu sistemde fiziksel olarak üst düzeyde olmanız gerekiyor. Bir genç oyuncu gelişmek istiyorsa burada gelişir."