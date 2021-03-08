SON DAKİKA HABERİ: En çok Ankaralılar ihbar etti! Bakanlık affetmedi

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 81 ilde çevre denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bakanlığın çalışmalarına çevreye duyarlı vatandaşlar da destek oluyor.

Çevreye duyarlı vatandaşlar bakanlığın kurmuş olduğu ALO 181 hattı ve 532 0101 181 Whatsapp ihbar hattına ihbarda bulunarak çevre kirliliği ile mücadeleye katkı sunuyor. Bu kapsamda geçen ihbar hatlarına toplam 27 bin 759 çevre kirliliği şikâyeti ulaştı.

Şikâyetleri değerlendiren bakanlık ekipleri yerinde yaptıkları incelemenin ardından çevre kirliliğine sebep olanlara 16 milyon 290 bin 277 TL ceza kesti. En çok ihbarın ve beraberinde en çok cezanın kesildiği iller ise sırası ile Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa ve Kocaeli oldu.

ÇEVRE CEZALARI NE KADAR?

Yeni yılla birlikte çevreyi kirletenlere uygulanan para cezaları da arttı. Yeni ceza rakamları ise şöyle:

Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere 1000 TL ceza uygulanırken, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara 2 bin 67 TL cezai işlem uygulanıyor.

Hava kirliliğine sebep olan işletmelere de 96 bin 561 TL ceza kesiliyor. Konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine 1594 TL, araçlarda abartı egzoz kullananlara 4 bin 813 lira ve iş yeri/atölyede gürültü kirliliğine sebep olanlara 16 bin 82 TL ve eğlence mekânlarındaki gürültüye 48 bin 275 TL cezai işlem uygulanıyor.

Anız yakanlara dekar başına 80 TL ceza kesilirken, atıklarını toprağa dökerek kirliliğe sebep olanlara 96 bin 561 TL ve kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 241 bin 424 TL ceza kesiliyor.