Engin Polat kimlerin kara parasını nasıl akladı? Müthiş iddia! Dilan ile Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere ilişkin soruşturma dosyasındaki en önemli delillerden biri, Gazeteci Murat Ağırel'e bir itirafçının anlattıkları oldu. Murat Ağırel'e bir sohbet uygulaması programı üzerinden mesajlar yazan kişi yasa dışı bahisten elde edilen paranın aklanma yöntemini anlattı. Engin Polat'ın yasa dışı bahis baronlarından Derkan Başer ile Münevver Karabulut'u hunharca katleden Cem Garipoğlu'nun amcası Hayyam Garipoğlu'nun yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen parayı akladığını ileri sürdü

2014 ile 2017 yılları arasında yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’in finans müdürü olarak çalıştığını ileri süren bir kişi, Gazeteci Murat Ağırel’e attığı mesajlarda Engin Polat’ın para kaynağını anlattı.

BAHİS BARONUNUN SAĞ KOLU İLE ENGİN POLAT'IN ARKADAŞLIĞI İDDİASI Murat Ağırel'e sohbet uygulaması üzerinden “Leon” ismiyle bilgi veren bu kişinin iddiasına göre; Engin Polat, bahis baronu Veysel Şahin cezaevindeyken ortaya çıkmış. Veysel Şahin, Engin Polat’ı tanımıyor, ancak Veysel Şahin’in sağ kolu Derkan Başer ile Engin Polat’ın çok samimi bir arkadaşlığı var.

GÜNDE 30 MİLYON TL PARA AKLIYOR İDDİASI İtirafçının iddialarına göre; Derkan Başer’in internet sitesi günde yaklaşık 2-3 milyon TL yatırım alıyor. Miktar çok fazla olduğundan Derkan Başer tek bir hesap kullanmıyor. MASAK takibine takılmamak için firmadan firmaya ya da kişiden kişiye paralar havale ediliyor. Derkan Başer hem kendi sitesi hem de başka sitelerden dış finans hizmetiyle birlikte günde 20-30 milyon lira para aklıyor. REKLAM

“BAKIRKÖY’DEKİ DÖVİZ BÜROSU KARA PARAYI DOLAR OLARAK VERİYOR” Murat Ağırel’e, Leon isimli gizli tanığı kara para aklama ağının şemasını şöyle çiziyor: Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı ile Veysel Şahin yasa dışı bahisin baronları ve günde 100 milyon TL civarında para aklıyorlar. Engin Polat ise bu işe Derkan Başer’in çok yakın arkadaşı olması nedeniyle dahil oldu. Derkan Başer’in çevresindeki yakınları adına yüzlerce şirket var. Kara paralar belirlenen şirketlere gidiyor, orada fatura kesiliyor. Kara para bu şekilde bankadan yasal bir şirket adına çekiliyor. İstanbul Bakırköy’deki bir döviz bürosundan Murat Şahin dolar olarak paraları alıyor.

YÜKLÜ MİKTARDAKİ KARA PARA KRİPTO PARA SİTESİNDEN AKLANIYOR Çok yüklü miktarda olan paralar da havuz hesapta toplanıyor ve bunlarla kripto para alınıyor. Buradan da yurt dışındaki kripto para hesaplarına transfer ediliyor. REKLAM

"ENGİN POLAT'A İŞİ KIBRIS'TA DERKAN BAŞER ÖĞRETTİ" Engin Polat’a Kıbrıs’ta işi Derkan Başer öğretti. Veysel Şahin cezaevine girdikten sonra da Derkan Başer ve arkadaşları hızla büyüdü.

SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN AYNI EMNİYETTE RÜŞVET İDDİASI Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde Mali Şube ekiplerinin sorgu esnasında Engin Polat’a gösterdiği bu yazışmaların içinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesindeki bazı polislere rüşvet olarak 50 bin liralık tavla setlerinin götürüldüğü de yazıyordu.

MAIL ORDER İLE BAHİS PARASINI AKLAMA Devamında ise Münevver Karabulut cinayetini işleyen Cem Garipoğlu’nun amcası Hayyam Garipoğlu’nun da bu bahis sitelerinden birinin sahibi olduğu da iddialar arasındaydı. Engin Polat da Derkan Başer ile Hayyam Garipoğlu’nun sitelerindeki parayı aklamak için çalışıyordu. Yasa dışı bahis sitelerinde ödemeyi kredi kartıyla yapmak isteyen kişileri mail order’a yönlendiren sayfa, bahis oynayan kişinin parasının Türkiye’deki belirlenen şirketlere yatmasını sağlıyor. Yani kumar oynayan şahıslar, ödemesini bahis sitesine yapıyor. Ancak para başka firmalara yatıyor. REKLAM

PARAYI ŞİRKETE YATIRIYOR AMA ŞİKAYETÇİ OLAMIYOR Yasa dışı bahis oynayan kişiler mail order üzerinden ödeme yaptıysa başlangıçta paralarının nereye gittiğini bilmiyor. Bahise para yatırdığını zannediyor. Ancak kredi kartı ekstresi geldiğinde buradan paranın gittiği şirketi görebilir. Ancak bahis oynayan kişinin bu konuda şikayetçi olması beklenmiyor. Çünkü yasa dışı bahis oynamak, sadece oynatanlara değil, oynayanlar için de suç teşkil ediyor.

“KUYUMCU ÜZERİNDEN KRİPTO PARALAR ALIP YURT DIŞINA GÖNDERDİ” Gizli tanığın iddiasına göre; Engin Polat’ın devreye girdiği kısım da burası. Paraların bir kısmı Engin Polat’ın şirketlerine de yattı. Daha sonra parayı asıl sahibine geri verebilmek için de sahte faturalar kesti. Kuyumculuk işi üzerinden kripto para borsalarına girdi. Buralardan coin alarak yurt dışındaki kripto para hesaplarına bu paraları transfer etti. Bankalar üzerinden kara parayı çevirerek aklamak istiyorsa iddiaya göre; bunun da kirli bir formülü var. Yüklü miktarlardaki bu transferleri bankalar şüpheli bularak hesaba bloke koymasınlar diye bir şube müdürüyle de anlaşarak bloke koyulmasını engelleme ihtimali de oldukça yüksek.

ENGİN POLAT SADECE ARACI DEĞİL Mİ? YASADIŞI BAHİS SİTESİ Mİ VAR? Yazışmalarda Engin Polat’ın kara para ve yasadışı bahis ağıyla ilgili iddialarda bulunan kişi Polat’ın sadece aracı olarak bu şekilde büyüyemeyeceğini de iddia ediyor. Gazeteciye açıklamalarda bulunan gizli tanık Engin Polat’ın da bir yasa dışı bahis sitesinin olabileceği iddiasında bulunuyor. Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti! Haberi Görüntüle 30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti! Haberi Görüntüle Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı! Haberi Görüntüle Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme! Haberi Görüntüle Dilan ve Engin Polat tutuklandı Haberi Görüntüle