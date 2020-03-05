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EPDK'dan, Shell'e, 2 milyon 750 bin TL idari para cezası

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK),Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Aramco’ya yapılan saldırı sonrasında zam geleceği için bayilere istediği miktarda akaryakıtı vermediği iddiasıyla enerji devi Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi'ne 2 milyon 750 bin TL tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Shell'e ceza
İHA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK),2019 yılının eylül ayında, Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Aramco’ya yapılan saldırı sonrasında bayilerine (benzin ve motorine zam geleceği için) istedikleri miktarda akaryakıtı vermediği iddiasıyla enerji devi Shell hakkında başlattığı soruşturma

Konu ile ilgili soruşturma başlatan EPDK yaptığı açıklamada, “17.09.2019 tarihinde herhangi bir arz sıkıntısı yaşanmamasına rağmen Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi’nin bayilerinin istediği akaryakıtı vermediği ya da çok sınırlı miktarda verdiğine dair Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu'na (EPDK) şikayetler ulaşmıştı. İsmi ne olursa olsun, hiçbir dağıtım şirketinin serbest piyasa koşullarında belirlenen akaryakıt fiyatları üzerinden manipülasyon yapmasına ve tüketiciyi mağdur etmesine izin verilmeyeceği bilinmelidir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu piyasa faaliyetlerini bozacak bu tip girişimlerle ilgili gerekli adımları atmakta tereddüt göstermeyecektir” ifadelerine yer vermişti.

SORUŞTURMA SONUÇLANDI

Soruşturma dosyasını değerlendiren EPDK, 14 Eylül 2019 tarihinde Suudi Arabistan Krallığına ait Aramco tesislerine yapılan saldırıyı izleyen günlerde bayisi olan istasyonlara fiyat artışı öncesi kısıtlı akaryakıt ikmali yaptığı veya hiç akaryakıt ikmali yapmadığının tespiti üzerine Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi hakkında 2 milyon 750 bin TL tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz şunları söyledi:

“Sektörümüz için belirlediğimiz kurallara uymayanlar, piyasa işleyişine zarar verenler, vatandaşımızı mağdur edenler yaptıklarının bedelini de ödemek durumunda kalır. Akaryakıt sektörümüzde elbirliği ile çok sağlıklı bir piyasa yapısı kurduk ve sektöre yönelik cezalarda hızlı bir düşüş sağladık. Elbette cezalarla anılan bir kurum olmak istemiyoruz ama kimse de bizim rehavete kapılacağımızı, usulsüz uygulamalara sessiz kalacağımızı düşünmesin. Umarım bütün akaryakıt dağıtıcıları, bu soruşturmanın sonucunu; cezanın tutarı ile değil daha 'dikkatli ve hizmet odaklı' çalışmayı hatırlatan bir mesaj olarak hatırlar".

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