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Son dakika haberi Eren-11 Sehi Ormanları operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Bitlis ve Siirt İllerinde “EREN-11 SEHİ ORMANLARI” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 781 personel görev alıyor

Son dakika haberi Eren-11 Sehi Ormanları operasyonu başlatıldı
Eren-11 Sehi Ormanları operasyonu başlatıldı
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HABERTURK.COM

Bitlis ve Siirt İllerinde “EREN-11 SEHİ ORMANLARI” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 781 personel [(51) operasyonel tim] görev alıyor.



Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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