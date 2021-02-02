Eren -6 Mergelo operasyonu başlatıldı! 0:00 / 0:00

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Bitlis ve Siirt'te “EREN-6 MERGELO" operasyonu başlatıldı.



Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.453 personelgörev alıyor.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.