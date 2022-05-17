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Haberler Gündem Güvenlik Eren-Abluka'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi Eren-Abluka'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve 915 personelin katıldığı "Eren Abluka-10 Ağrı Dağı" operasyonunun ilk gününde bölgeye sızmaya çalışan 1 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-Abluka'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada EREN KIŞ-9 Ağrı Dağı Operasyonu kapsamında PKK bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı grubu etkisiz hale getirilmesi üzerine, örgütün bölgeyi takviye etmek için gayretlerini artırdığı, MİT tarafından İran’dan 5 kişilik terörist grubun bölgeye sızacağı yönündeki istihbari bilgiler üzerine ARA-BUL-YOK ET stratejisiyle 17 Mayıs 2022 tarihinde EREN ABLUKA-10 (AĞRI DAĞI) Şehit J.Uzm.Çvş. Çetin AK (2022-1) Operasyonu başlatıldı.

Operasyona Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Komando, JÖH, Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 915 personel (52 operasyonel tim) katılıyor.

SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Birlikler tarafından İran sınırından itibaren Ağrı Dağı bölgesindeki tüm barınma alanları ve mağaralar didik didik aranırken, operasyonun ilk gününde çıkan çatışmada bölgeye sızmaya çalışan 1 bölücü terör örgütü mensubu, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi.

PKK’NIN SÖZDE AĞRI DAĞI GRUBU YOK EDİLMİŞTİ

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Doğubayazıt ilçesi Ağrı dağı kırsalında, 19 Şubat 2022 tarihinde Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli “EREN KIŞ-9 (AĞRI DAĞI) ŞEHİT J.ASB.KD.ÇVŞ. EMRE DOKUMACI başlatılmış, tespit edilen bir mağarada 80 gün süren çalışamalar neticesinde PKK’nın sözde Ağrı Dağı grubu yok edilmişti.

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