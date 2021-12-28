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Haberler Gündem Son dakika: Eren Kış-13 Operasyonu başladı!
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Son dakika haberi Eren Kış-13 Operasyonu başladı!

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Eren Kış-13 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Son dakika: Eren Kış-13 Operasyonu başladı!
Eren Kış-13 Operasyonu başladı!
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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Şırnak'ta “Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 516 personel, 43 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları başarı bir şekilde devam ediyor.

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