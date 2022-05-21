Eren operasyonlarında 12 terörist öldürüldü! 0:00 / 0:00

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Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 8.266 personel görev aldığı EREN ABLUKA operasyonları Diyarbakır, Hakkari, Batman, Şırnak, Mardin, Tunceli, Muş, Bingöl, Ağrı, Elazığ ve Hatay illerinde devam ediyor.

Operasyonlarda; aralarında terör arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 1 teröristin de bulunduğu 12 terörist (Ağrı’da 1, Hakkari’de 6 ve Şırnak’ta 5) etkisiz hale getirildi.

MAĞARALAR İMHA EDİLDİ

15 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra örgüt mensuplarının yaşam alanları da tek tek tespit edildi. Operasyonlarda, 31 mağara, 124 sığınak ve 16 depo imha edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ve imha edilen mağara, sığınak ve depolarda;

25 adet piyade tüfeği, 231 adet el bombası, 1.322 kg. patlayıcı madde, 29 adet EYP, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 8 adet farklı çaplarda top mühimmatı, 3.686 adet piyade tüfeği mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.