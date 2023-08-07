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        Haberler Müzik Son dakika: Erkin Koray hayatını kaybetti

        Son dakika haberi Erkin Koray hayatını kaybetti

        Anadolu rock müziğin usta ismi Erkin Koray Kanada'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 21:25
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        Erkin Koray hayatını kaybetti
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        Yaşamını uzun süredir Kanada'da sürdüren Erkin Koray, bugün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Bugün rahatsızlanan ve acil olarak hastaneye kaldırılan usta sanatçı, 82 yaşındaydı.

        Erkin Koray; 'Anma Arkadaş', 'Seni Her Gördüğümde', 'Fesuphanallah', Çöpçüler gibi birçok efsaneleşmiş şarkılara imza atmıştı.

        Erkin Koray'ın vefatının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu paylaşımı yaptı:

        "Anadolu Rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

        Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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        24 Haziran 1941’de Kadıköy’de dünyaya gelen Erkin Koray, Anadolu'nun kültürel mirasını da korumaya katkıda bulunarak birçok türküyü yeniden düzenledi.

        Erkin Koray; özgün çalışmalarıyla , Doğu ve Batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok meslektaşına ilham verdi.

        ‘Cemalim’, ‘Köprüden Geçti Gelin’ ile Türk halk müziği, ‘Nihansın Dideden’, ‘Kıskanırım’ ile ise Türk sanat müziği eserlerini Anadolu Rock tarzına da kazandırdı.

        Bağlamanın sesini müzik yapılan mekânlarda daha çok duyurmak ve Rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı Orhan Gencebay ile geliştirdi.

        'Anadolu Rock', 'Hard Rock', 'Progresif Rock ve 'Psychedelic Rock' tarzında şarkılar seslendiren Erkin Koray, 57 yıllık kariyeri boyunca birçok çalışmaya imza attı.

        • Albüm Sayısı… 11

        • 45’lik Sayısı… 28

        • Toplama Albüm Sayısı… 21

        • 1961 yapımı özel yapım gitarını banka kasasında sakladı. Bunun nedeni, sert çalma üslubu nedeniyle gitarı yıpratmaktan çekinmesi.

        • Kızı Damla Koray'ı eğitim sistemini beğenmeyip okuldan aldı. Kızına eğitimi evde kendi olanaklarıyla verdi.

        • Erkin Koray; küçük yaşlarda, piyano öğretmeni olan ve Şerif Yüzbaşıoğlu, Ayhan Yünkuş ve Önder Bali gibi müzisyenlere eğitmenlik yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendikten sonra gitar çalmaya başladı.• Erkin Koray; küçük yaşlarda, piyano öğretmeni olan ve Şerif Yüzbaşıoğlu, Ayhan Yünkuş ve Önder Bali gibi müzisyenlere eğitmenlik yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendikten sonra gitar çalmaya başladı.

        • İstanbul Alman Lisesi'nde eğitim gördüğü 1950'li yılların ikinci yarısında, arkadaşlarıyla kurduğu amatör topluluk olan Erkin Koray ve ritimcileriyle dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı.

        • Lise eğitiminin ardından 1960'lı yılların başına dek çalışmalarını yarı amatör yarı profesyonel olarak sürdüren Erkin Koray, 1963 - 1965 arasında Ankara'da Hava Kuvvetleri Caz Orkestrası'nda solist ve gitarist olarak yaptı.

        • Terhisi sonrasında Almanya'nın Hamburg şehrine giden Erkin Koray burada ‘The Hiccups’ adlı bir Alman grubuyla çalıştı. Türkiye'ye döndüğünde ‘The Hiccups'ta beraber çalıştığı bas gitarist Bernhard Weber, gitarist İlder Tokcan ve Fikret Zolan ile yeni bir grup kurdu.

        • Bu dönemde saçlarını uzatmaya başlayan Erkin Koray, Türkiye'de beat müziğin temsilcisi haline geldi.1966'da İngilizce şarkılardan oluşan bir extended play çıkardı. Ancak plak sadece 300 civarı sattı. Koray, bir yıl sonra ise kariyerinde sıçrama yaşadı.

        • 1967’de basılan, bir yüzünde ‘Kızları da Alın Askere’, diğer yüzünde ‘Aşk Oyunu’ adlı şarkılar bulunan 45'liği ise önemli başarı kazandı. Özellikle ‘Kızları da Alın Askere’, Erkin Koray'ın geniş kitleler tarafından tanınmasında önemli rol oynadı.

        • Erkin Koray, 1969’da kurduğu Yeraltı Dörtlüsü adlı grubuyla Türkiye'de ‘Underground’ müzik akımının öncüsü oldu. Grubuyla ‘Underground’ ve ‘Psychedelic Rock’ türü şarkıları Türkiye'ye tanıtan Koray, 1971'de Avrupa'ya gitme kararı aldı.

        • Arda Uskan ile Cannes Film Festivali'ne giden Erkin Koray, orada John Lennon ile konuşup bir görüşme ayarladı. Koray, Lennon'a yeni şarkısı ‘Mesafeler’i dinletti. John Lennon, kendisine Avrupa'da kalmasını teklif etse de Koray bu teklifi kabul etmeyerek Türkiye’ye dönerek ‘Super Group’ adını verdiği yeni bir grup kurdu.

        • Erkin Koray, bir yıl sonra ise Bunalımlar grubundan gitarist Aydın Cakus ve baterist Nur Yenal'ın yanına genç bas gitarist Özkan Uğur'u alarak Ter grubunu kurdu.

        • 1985 - 1990 yılları arasında en çok bilinen çalışması olan ‘Çöpçüler’ ile büyük bir çıkış yapan Erkin Koray, bu şarkının yer aldığı ‘Ceylan’ adlı albümünün kayıtları davul dışında tüm enstrümanları kendi çalarak kaydetti.

        • Erkin Koray, kariyerinin büyük bölümünü belirsiz olan telif hakları nedeniyle ekonomik zorluk içinde geçirdi.

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