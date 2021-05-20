Son dakika haberine göre, Ermenistan - Azerbaycan sınırında yeni bir hareketlilik yaşanıyor. Ermenistan'ın Azerbaycan'a uyarı ateşi açtığının bildirildiği haber Ermenistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırıldı.

Rusya merkezli RIA Haber Ajansı da Ermenistan'ın Azerbaycan'ı sınır ihlali ile suçladığını, uyarı ateşinin bu sebeple açıldığını açıkladı.

Ermenistan geçen hafta da Azerbaycan'ın sınıra birlik yolladığını ileri sürmüş, bu durumun zaten kırılgan halde bulunan ateşkes anlaşmasına zarar verdiğini söylemişti. Azerbaycan ise bu iddiaları yalanlamıştı.