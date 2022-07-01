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Haberler Gündem Ankara Son dakika: Ermenistan'la normalleşme sürecinde sıcak gelişme! Türkiye ve Ermenistan sınırının 3.ülke vatandaşlarına açılması için anlaşma sağlandı. - Güncel Haberler
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Son dakika haberi Ermenistan'la normalleşme sürecinde sıcak gelişme

Türkiye ve Ermenistan sınırının 3.ülke vatandaşlarına açılması için anlaşma sağlandı. İki ülke arasında doğrudan hava kargo ticaretinin de başlayacağı kaydedildi

Son dakika: Ermenistan'la normalleşme sürecinde sıcak gelişme! Türkiye ve Ermenistan sınırının 3.ülke vatandaşlarına açılması için anlaşma sağlandı. - Güncel Haberler
Ermenistan'la normalleşme sürecinde sıcak gelişme
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AA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması ve doğrudan hava kargo ticaretinin de mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varıldığını bildirdi.

Bakanlık, Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın görüşmeleri hakkında yazılı açıklama yayımladı.

DOĞRUDAN HAVA KARGO TİCARETİ YAPILACAK

Kılıç ve Rubinyan arasındaki dördüncü görüşmenin bugün Viyana'da gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu amaçla gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir." denildi.

Öte yandan görüşmelerde nihai hedef olan iki ülke arasında "tam normalleşmenin sağlanması" yönünde atılabilecek muhtemel diğer somut adımların da ele alındığı kaydedilen açıklamada, tarafların normalleşme sürecinin önkoşul olmaksızın sürdürülmesine ilişkin uzlaşılarını yeniden vurguladıkları belirtildi.

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