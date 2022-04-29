Erol Bulut: Erken gelen gol oynamak istediğimiz oyunu bozdu

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, erken yedikleri golün oyun planlarını bozduğunu belirtti.

Deplasmanda, iç sahadaki performansı veremediklerini ve bunu toparlamaya çalıştıklarını anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"3-2'lik bir mağlubiyet yaşadık. Erken gelen gol oynamak istediğimiz oyunu bozdu. Ondan sonra oyuna ortak olduk iyi futbol oynadık. 2 takım da iyi futbol sergiledi. Zaman zaman tempolu oyun oldu. Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı tebrik ederiz. Evimizde ligin ilk 3 sırasında yer alıyoruz ama deplasmanda art sıralardayız. Aslında deplasmanlarda iyi oynadığımız maçlar oldu ama sonuçlandıramadık."

Erol Bulut, Muhammet Demir ile aralarındaki gerginliğe ilişkin bir soruya ise "Maçtan çıkan oyuncu biraz gergin oluyor. Adrenalin üst düzeyde oluyor. Takımla ilgili bir şey söylemişti, ona cevap verdim." yanıtını verdi.