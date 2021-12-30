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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Esenyurt'ta fabrikada yangın
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Son dakika haberi... Esenyurt'ta fabrikada yangın: 1 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde 4 katlı bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında panikle aşağı atlayan yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Son dakika haberi: Esenyurt'ta fabrikada yangın
Esenyurt'ta fabrikada yangın: 1 yaralı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Yangın Esenyurt, İstiklal Mahallesinde saat 00.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2663 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir tekstil fabrikasının çatısından alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

1 İŞÇİ YARALANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada alevleri görerek panik yapan yabancı uyruklu Jamil Muhammed isimli bir çalışan aşağı atladı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı çalışan ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. DHA'nın haberine göre; yangın sonrası fabrikanın çatısında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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