Esenyurt'ta markette silahlı soygun! 0:00 / 0:00

AA

Olayda, ilçede bir markete giren iki şüpheli, içeride oyalanarak diğer müşterilerin çıkmasını bekledi. Marketteki müşterilerin çıkmasının ardından kasiyeri silahla tehdit eden şüpheliler, kasadaki 6 bin 850 lirayı alarak kaçtı.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarında, iki zanlının reyonlar arasında gezişi ve kasadan paraları aldıktan sonra kaçma anları yer alıyor.