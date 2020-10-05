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Eşkıyalar otobüs şoförüne dehşeti yaşattı! Virüs nedeniyle yanına oturtmadı, boğazından bıçaklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki eşkıya, otobüs şoförüne dehşeti yaşattı. İzmit-Kartepe arası sefer yapan halk otobüsüne binen eşkıyalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yanındaki boş koltuğa oturmasına izin vermediği gerekçesiyle şoför Murat Cürül'ü boynundan bıçakladı. Hastanede tedavi altına alınan şoförü yaralayan 2 kişinin başka bir hastaneye giderek kendilerine darp raporu aldıkları ve karakola gittikleri öğrenildi

Son dakika haberi! Eşkıyalar otobüs şoförüne dehşeti yaşattı
İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki şahıs, koronavirüs tedbirleri kapsamında yanına oturmasına izin vermeyen halk otobüsü şoförünü boynundan bıçakladı.

Akılalmaz olay, Kartepe İlçesi Dumlupınar Mahallesi D-100 yan yol üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Murat Cürül idaresindeki İzmit-Kartepe arası sefer yapan özel halk otobüsüne iki şahıs bindi. Şahıslarda bir tanesi, otobüs şoförünün yanındaki boş koltuğa oturmak istedi. Ancak, şoför Cürül, koronavirüs tedbirleri kapsamında şahsın yanına oturmasının yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi.

Bunun üzerine şoför ve diğer 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Boğuşma kısa sürede otobüsün dışına taşarak kavgaya dönüştü. Otobüsten inince şahıslardan birisi cebindeki bıçağı çıkararak otobüs şoförü Murat Cürül'ün boynuna sapladı. Kanlar içinde yere yığılan şoförü, o sırada olay yerinde bulunan arkadaşı kendi aracına alarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çok fazla kan kaybı bulunan şoförün, hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şoförü yaralayan 2 kişinin başka bir hastaneye giderek kendilerine darp raporu aldıkları ve karakola gittikleri öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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