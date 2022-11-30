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Son dakika haberi Euro Bölgesi'nde enflasyon düştü

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 10 yükseldi. Enflasyon son 1,5 yılda ilk kez yavaşladı

Son dakika haberi Euro Bölgesi'nde enflasyon düştü
HABERTURK.COM

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nde kasımda yıllık enflasyon ekimdeki yüzde 10,6 seviyesinden yüzde 10'a geriledi. Enflasyon aylık bazda yüzde 0,1 düştü. Beklenti yüzde 0,2 artıştı.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, son 1,5 yılda ilk kez yavaşladı.

Euro Bölgesi'nde kasım ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 34,9 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 13,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,2 ile hizmetler izledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon, kasım ayında Letonya'da yüzde 21,7, Estonya ve Litvanya'da yüzde 21,4, Slovakya'da yüzde 15,1, İtalya'da yüzde 12,5, Almanya'da yüzde 11,3, Hollanda'da yüzde 11,2, Avusturya'da yüzde 11,1, Slovenya'da yüzde 10,8, Belçika'da yüzde 10,5, Portekiz'de yüzde 10,3, İrlanda, Yunanistan ve Finlandiya'da yüzde 9, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 8,3, Lüksemburg'da yüzde 7,3, Malta'da yüzde 7,2, Fransa'da yüzde 7,1 ve İspanya'da yüzde 6,6 seviyesinde belirlendi.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde enflasyonun kasımda yüzde 10,3 olması yönündeydi.

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