Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında evlere ekmek dağıtımının başladığı duyuruldu.

Bakanlık, açıklamasında sokağa çıkma yasağı olan illerde ekmek dağıtımının başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla başladığını belirtti.

'EKMEK VATANDAŞIN KAPISINA GÖTÜRÜLECEK'

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, sokağa çıkma yasağı sürecinde fırınların çalışacağını belirterek, "Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak." diye konuşmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacaktır" denilmişti.



