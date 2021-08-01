DHA

Yangın, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Pazar tezgahlarının bulunduğu boş alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap tezgahların alev alması üzerine yangın kısa sürede, çevredeki 3 binanın dış cephesine sıçradı.

DHA'nın haberine göre, ihbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı ile yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının şiddetinden dolayı alanın karşısında bulunan bazı evlerin camlarının kırıldığı görüldü. Yangın nedeniyle 3 binanın cephesinde ve tezgahların bulunduğu alanda hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

"DUMANLARDAN SONRA YANMAYA BAŞLADI"

Yangını gören çevredeki vatandaşlardan Fatih Gündüz, "Evde oturuyorduk. Dumanların yükseldiğini gördük. Dumanlardan sonra yanmaya başladı. Pazarcıların tezgahlarının bulunduğu boş bir arsa. Oradan binalara sıçradı. Dış cephe yalıtımları yanmaya başladı" dedi.