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Fatma Uruk, Disiplin Kurulu tarafından aklandı

Serbest Dalış Milli Takım sporcularından Fatma Uruk, asılsız iddialar ve uyumsuz davranışlar sergilediği gerekçeyle sevk edildiği Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Disiplin Kurulu tarafından aklandığını duyurdu

Fatma Uruk, Disiplin Kurulu tarafından aklandı

Fatma Uruk sosyal medyasından avukatı Taner Yurttagül aracılığıyla yaptığı açıklamada, 4 Ekim 2021'de hakkında açılan soruşturmanın TSSF Disiplin Kurulu tarafından incelendiği ve ceza tayinine yer olmadığına dair karar alındığını belirtti.

Milli sporcu da yaptığı açıklamada zor bir 6 ay geçirdiğini anlatarak, "Suskunluğumu farklı yorumlayanlar, yalan söylediğimi, geri adım attığımı düşünenler oldu. Gerçekte olan ise olayı hukuki zemine taşımam ve sürecin etkilenmemesi için avukatımın tavsiyesiyle ek bir açıklama yapmaktan kaçınmamdır. Oldukça zor geçen altı ayın sonunda nihayet, iddialarımın doğru, bana atfedilen suçların ise asılsız olduğu, Disiplin Kurulunun oy birliğiyle gün yüzüne çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

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