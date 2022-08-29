12 Dev Adam'ın kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadelenin 22. dakikasında sarı-lacivertli ekibin tecrübeli ismi Enner Valencia ile Konyasporlu Adil Demirbağ topsuz alanda anlaşmazlık yaşadı. Pozisyondan sonra Valencia, hakem Arda Kardeşler tarafından kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. VAR'ın incelemesi sonrası karar değişmedi. Fenerbahçe maçta 10 kişi kaldı.

Konyaspor'da da Adil, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

10 kişi kalan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Lemos oyundan çıkarken, hücum hattına Valencia yerine Serdar Dursun yerleşti. Lincoln ise sol bekte oyuna devam etti.

Öte yandan Valencia, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.