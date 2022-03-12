Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, olumsuz hava koşulları nedeniyle Can Bartu Tesisleri'ndeki zeminin bozulmaması için Ülker Stadı'nda gerçekleştirildi.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Alanya'ya gidecek.

KAMP KADROSU

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı kadrosuna sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia ile cezalı olan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş alınmadı.

Sarı-lacivertli takımın Akdeniz temsilcisiyle yapacağı maçın kamp kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Nazım Sangare, Jose Sosa, Miguel Crespo, Miha Zajc, Ozan Tufan, Arda Güler, Mesut Özil, Burak Kapacak, Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun, Mergim Berisha.