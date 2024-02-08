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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, RB Bragantino'ya kiralandı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, RB Bragantino'ya kiralandı

        Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin RB Bragantino kulübüne kiralandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 22:51 Güncelleme: 08.02.2024 - 22:53
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        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
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        Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin Bragantino'ya kiralandığını açıkladı.

        Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

        "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Lincoln Henrique satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Brezilya'nın RB Bragantino kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."

        Bu sezon Fenerbahçe'de yalnızca 1 resmi maça çıkabilen Lincoln Henrique, 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.

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