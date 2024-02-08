Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, RB Bragantino'ya kiralandı
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin RB Bragantino kulübüne kiralandığını duyurdu
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin Bragantino'ya kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Lincoln Henrique satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Brezilya'nın RB Bragantino kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."
Bu sezon Fenerbahçe'de yalnızca 1 resmi maça çıkabilen Lincoln Henrique, 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.