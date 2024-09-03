Son dakika haberi Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
Fenerbahçe, Luan Peres transferi için Santos ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Luan Peres'e kariyerinin bundan sonraki bölümü için başarılar dilendi
Giriş: 03.09.2024 - 15:07 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:40
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Luan Peres'in kalıcı transferi konusunda Brezilya'nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."
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