Son dakika haberi Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Fenerbahçe, Luan Peres transferi için Santos ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Luan Peres'e kariyerinin bundan sonraki bölümü için başarılar dilendi

Ajanslar Giriş: 03.09.2024 - 15:07 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:40 facebook

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