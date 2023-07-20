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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika haberi Fenerbahçe Bartuğ Elmaz'ı açıkladı - Fenerbahçe Haberleri

        Son dakika haberi Fenerbahçe Bartuğ Elmaz'ı açıkladı

        Transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe, son olarak genç futbolcu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Marsilya'dan ayrılan Bartuğ ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 21:57
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        Fenerbahçe Bartuğ Elmaz'ı açıkladı
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        Fenerbahçe bir transferi daha resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler son olarak Fransız devi Marsilya'da forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.

        20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco yer aldı.

        "HİÇ DÜŞÜNMEDEN 'TAMAM' DEDİM"

        Transferinin gerçekleştiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Bartuğ Elmaz, “Fenerbahçe’ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Fenerbahçe’nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim. ‘Tamam’ dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur." dedi.

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        BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?

        Bartuğ Elmaz, 17 Şubat 2003 tarihinde doğdu. Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor. 1.79 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor.

        2022-23 sezonun başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak ayrılıp Marsilya'ya giden Bartuğ, kariyerinde A takım seviyesinde toplam 3 resmi maça çıktı.

        Ocak 2022'de Marsilya'ya transfer olmak için ön sözleşme imzalayan Bartuğ Elmaz, Haziran 2022'de resmi sözleşmeyi imzalayarak Marsilya takımına katıldı.

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