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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu'nda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sayın Dursun Özbek'e teşekkür ediyorum. Dün Tahkim Kurulu çıkışında duruma değinmiş. Oğlum sadece bileğini kırdı. Durumu iyi. Perşembe ameliyat oldu, dün maça geldi. Destekleriniz için teşekkür ederim.

Bir dönüm noktasındayız ve hep beraber doğru kararları vermek zorundayız. Bugün bir maçı konuşacağız ama sadece bu maçı konuşmayacağız. Bu maç bardağı taşıran son damlaydı. Şampiyonluk adayları arasında en çok kırmızı alan takımız. Ne yönetim, ne hoca sesini çıkarmadı.

"DİREKT ETKİ EDEN 5 PUAN"

Sadece 2 maçı alalım. Sivas-Galatasaray maçı 3 puan, Adana Demirspor maçı kaybedilen 2 puan. Direkt etki eden 5 puan...

Önümüzde iki yol var. Bu iki yolu size birazdan anlatacağım. Bu iki yolu oyladık dün yönetimde. Karar 11'e 3 çıktı. Bu kararı da açıklayacağım.

"ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA DAYAK YEDİK!"

ADS maçında bütün takım dayak yedik. Bir takımın bu kadar VAR kararları ve müdahelesi ile hakkının yendiği başka bir maç daha yoktur ligde. Bu maç niyet perspektifinden değerlendirilmelidir.

Bu maçın hakemi de giden MHK tarafından atanmıştır adeta bizden sonrası tufan denilerek. Hiç atanmaması gereken bir isim bu maça atanmıştır.

"MERT HAKAN'IN GOLÜ %100 GOL"

Mert Hakan'ın golü bize göre %100 gol. Hadi ele çarptı diyelim, biz göremedik VAR gördü. Ama aynı VAR, penaltılarımızı göremiyor.

Düşünsenize, bu maç malum rakibimizin başına gelmiş olsaydı neler olmuştu?

"BELHANDA SAMET'İ DÜŞÜRÜYOR"

Belhanda zıplıyor, topa müdahalesi bile yok. Direkt olarak Samet'i düşürüyor. Daha pozisyon bitmeden hakem devam diyor. Burada yaşananlar bir hakem hatası değildir!