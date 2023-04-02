Fenerbahçe'de 5 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 5 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Alanyaspor maçına ilk 11'de başlattığı İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi ve Gustavo Henrique'yi yedek soyundurdu.

68 yaşındaki çalıştırıcı, Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Jayden Oosterwolde'yi ise sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı.

Deneyimli teknik adam, bu isimlerin yerine ise Beşiktaş karşısında Serdar Aziz, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, Arda Güler ve Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de tercih etti.

Derbiye üçlü savunmayla çıkan Jesus, kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunmada Serdar Aziz, Samet Akaydın ve Attila Szalai oynadı. Orta sahada Willian Arao ve Mert Hakan Yandaş'ı tercih eden Jesus, kanatları ise Bright Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu'na emanet etti. Jesus, hücum hattını ise Arda Güler'in önünde Joao Pedro ve Enner Valencia'dan oluşturdu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Diego Rossi, Miha Zajc, Emre Mor, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun, yedek soyundu.