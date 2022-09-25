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Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında 2 Ekim Pazar akşamı Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman; U19 takımıyla oynanan antrenman maçıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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