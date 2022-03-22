Fenerbahçe’de İsmail Kartal etkisi galibiyet sayılarına da yansıdı.

21’inci haftadaki Antalyaspor maçıyla birlikte sarı lacivertli takımın başına geçen deneyimli teknik adam, ilk 4 haftalık süreçte 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile iyi bir başlangıç yapamamıştı.

İsmail Kartal'lı Fenerbahçe daha sonra Antalya kampı ve Samandıra’daki çalışmaların sonuçlarını almaya başladı.

Türkiye Kupası'ndan elenen ve Avrupa'ya veda eden sarı lacivertliler, ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik ile sahadan ayrıldı.

Fenerbahçeli futbolcular tamamen lig ikinciliğine odaklanırken, İsmail Kartal yönetimindeki 10 maçta 21 puan toplayıp artı 8 averaj elde etti.

Bu arada son 10 karşılaşmada maç başına 2,1 puan ortalamasına sahip olan Fenerbahçe, ilk 20 haftada 1,6 puan ortalaması yakalayabilmişti.

Bu arada son 10 maçta sarı lacivertli ekiple birlikte 21 puan toplayan tek takım lider Trabzonspor oldu.

Aynı periyotta Alanyaspor ve Kasımpaşa 20’şer puan, Antalyaspor 19 puan, Beşiktaş ise 17 puan elde etti.