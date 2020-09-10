Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
beIN Sports'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Wolfsburg'tan Marcel Tisserand'ı transfer etti!
Futbola Monaco alt yapısında başlayan Tisserand, Fransa'da Monaco, Lens ve Toulouse formaları giydi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
beIN Sports'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Wolfsburg'tan Marcel Tisserand'ı transfer etti!
Futbola Monaco alt yapısında başlayan Tisserand, Fransa'da Monaco, Lens ve Toulouse formaları giydi.
YORUMLAR