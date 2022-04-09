Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, tesislerde kampa girdi.